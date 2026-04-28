Serie A, la Top 20 dopo 34 giornate: podio tutto interista. Paz il primo degli "altri"
Netto dominio dell'Inter nella Top 20 di Serie A dopo 34 giornate. Podio tutto nerazzurro e Beneamata che piazza ben 8 giocatori in classifica. Seguono Como e Milan a 3, Juventus e Napoli a 2, Atalanta e Lecce a 1. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
1. Federico Dimarco (Inter) 6.59 (32)
2. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.50 (22)
3. Lautaro Martínez (Inter) 6.48 (25)
4. Nico Paz (Como) 6.45 (33)
5. Gleison Bremer (Juventus) 6.43 (22)
6. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.41 (34)
7. Scott McTominay (Napoli) 6.41 (29)
8. Nicolò Barella (Inter) 6.40 (31)
9. Kenan Yildiz (Juventus) 6.40 (29)
10. Piotr Zielinski (Inter) 6.40 (26)
11. Adrien Rabiot (Milan) 6.40 (25)
12. Martin Baturina (Como) 6.38 (21)
13. Luka Modric (Milan) 6.37 (31)
14. Francesco Esposito (Inter) 6.33 (26)
15. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.32 (34)
16. Lucas Da Cunha (Como) 6.31 (31)
17. Rasmus Hojlund (Napoli) 6.31 (29)
18. Marcus Thuram (Inter) 6.31 (27)
19. Mike Maignan (Milan) 6.30 (33)
20. Henrikh Mkhitaryan (Inter) 6.30 (22)
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SERIE A - 34ª GIORNATA
Napoli - Cremonese 4-0
3' McTominay, 44' aut. Terracciano, 45' + 3 De Bruyne, Alisson Santos
Parma - Pisa 1-0
82' Elphege
Bologna - Roma 0-2
7' Malen, 45' + 1 El Aynaoui
Hellas Verona - Lecce 0-0
Fiorentina - Sassuolo 0-0
Genoa - Como 0-2
10' Douvikas, 68' Diao
Torino - Inter 2-2
23' Thuram, 61' Bisseck, 70' Simeone, 79' rig. Vlasic
Milan - Juventus 0-0
Cagliari - Atalanta 3-2
1' e 8' Mendy, 40' e 45' Scamacca, 47' Borrelli
Lazio - Udinese 3-3
18' Ehizibue, 50' L. Pellegrini, 80' Pedro, 86' e 90' + 3 Atta, 90' + 5 Maldini
CLASSIFICA
1. Inter 79
2. Napoli 69
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 61
6. Roma 61
7. Atalanta 54
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Sassuolo 46
11. Udinese 44
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 39
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 29
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
12 reti: Paz e Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
11 reti: Malen (Roma)
10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 35ª GIORNATA
Pisa - Lecce (venerdì 1° maggio, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Torino (sabato 2 maggio, ore 15, DAZN)
Como - Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, DAZN)
Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)
Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)
Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)
Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)
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