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Niente Mondiale per Xavi Simons, al suo posto Koeman potrebbe portare Taylor della Lazio

Niente Mondiale per Xavi Simons, al suo posto Koeman potrebbe portare Taylor della LazioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 19:42Serie A
Dimitri Conti

Xavi Simons si è fatto molto male, l'infortunio al ginocchio sembra proprio dover costringere il centrocampista offensivo classe 2003 del Tottenham a dover dare forfait ai prossimi Mondiali, quest'estate su suolo americano. Tanto che in Olanda già si stanno interrogando sui candidati principali per prenderne il posto tra i convocati di Koeman, e uno dei più accreditati è un calciatore della nostra Serie A.

Tra centrocampo e attacco, sono praticamente certi di partecipare ai Mondiali con l'Olanda i vari Gravenberch, De Jong, Reijnders, Gakpo e Malen. Dietro, sarà battaglia invece per prendersi il posto che Xavi Simons lascerà vuoto. E un candidato forte è Kenneth Taylor, mezzala che dallo scorso calciomercato di gennaio gioca in Serie A, con la Lazio. Almeno questo è quanto riferito da ESPN.

Oltre a Taylor, sognano una chiamata ai prossimi Mondiali anche un figlio d'arte ed ex Serie A come Justin Kluivert, Summerville, Til, l'ex napoletano Noa Lang, Wijnaldum e Valente, quest'ultimo peraltro un potenziale 'oriundo' che la Nazionale italiana si è lasciata sfuggire. Nel caso, Taylor farebbe il suo ritorno con gli arancioni a più di un anno dalla sua ultima apparizione in Nazionale, che risale al 23 marzo 2025, per la sfida di Nations League contro la Spagna.

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