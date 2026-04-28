TMW Elezioni FIGC, l'8 maggio i club di Serie C vedranno i candidati Abete e Malagò

La Lega Pro resta alla finestra sulle elezioni per la presidenza della FIGC e aspetta di affrontare i contenuti. Nella giornata di oggi, i club di Serie C si sono infatti visti in assemblea, nel corso della quale sono state confermate le principali novità degli ultimi tempi, a partire dal salary cap - che nella prossima stagione uscirà dalla fase sperimentale - e dalla riforma Zola. Ma si è inevitabilmente parlato anche della corsa a Via Allegri.

In particolare, il presidente Matteo Marani ha riferito alle società i contenuti degli incontri personali avuti negli scorsi giorni con i due possibili candidati, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. L’assemblea non si è pronunciata in favore di nessuno dei due (né di terzi), anche perché a breve avrà l’occasione di parlare direttamente con entrambi.

Secondo quanto raccolto, infatti, nella giornata dell’8 maggio (a cinque giorni dal termine per il deposito delle candidature, un altro segnale che entrambi andranno fino in fondo), le società di Serie C incontreranno - in videoconferenza - sia Malagò sia Abete, per potersi confrontare con loro sui temi legati alle necessarie riforme da portare avanti.