Brambati sul Milan: "Allegri va ascoltato molto di più. È la chiave per vincere lo scudetto"

È intervenuto così Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore sportivo ed opinionista televisivo, in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tanti temi, soprattutto legati al caso Rocchi e al futuro di questo Milan. Questa l'intervista integrale:

Milan (quasi) in Champions?

"È quasi fatta. Il Como e la Roma hanno calendari che possono a presagire a quattro vittorie consecutive, però il Milan deve pensare al proprio percorso e fare i punti che servono. Il rammarico secondo me resta nella trasferta e brutta sconfitta di Roma contro la Lazio. In quel momento della stagione i rossoneri avrebbero dovuto osare di più e provare a vincere. Quella partita fece capire tante cose: per lo scudetto a questo Milan manca ancora qualcosa..".

Cosa dire sul caso Rocchi?

"Mi sono fatto un'idea, anzi ce l'ho da tanto tempo perché mi è stata trasmessa da tanti amici addetti ai lavori. Preferisco però sorvolare, ma non sorpreso da quello che è venuto fuori".

In attacco il Milan non ha mai convinto

"Sì un po' di delusione c'è. Pulisic e Leao non hanno reso bene, anzi più Rafa che Pulisic perché l'americano nella prima parte di stagione ha fatto bene, poi sono emersi anche un po' di problemi personali e fisici purtroppo. Leao al netto dello scudetto vinto, è sempre stato poco incisivo. Secondo me è incredibile vedere un giocatori così, con tutte le sue qualità tecniche e fisiche deve fare di più, ma molto di più".

Piani per la prossima stagione?

"Allegri ha le idee chiare ma va ascoltato molto di più. Credo che Max sia la chiave per lottare per lo scudetto, il giusto posto per una squadra come il Milan. Poi non puoi vincere ogni anno, ma devi lottare per forza".