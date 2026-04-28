Focus TMW Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 34 giornate: Fabregas-Chivu divisi da 3 centesimi

Cesc Fabregas guadagna due centesimi su Cristian Chivu e si mantiene al comando della classifica di rendimento degli allenatori di Serie A. D'Aversa supera Palladino; Conte e Gasperini guadagnano una posizione, De Rossi ne perde due. Giampaolo precipita all'ultimo posto. Tra parentesi le partite in panchina di ognuno:

1. Cesc Fàbregas (Como) 6.63 (34)

2. Cristian Chivu (Inter) 6.60 (34)

3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.46 (25)

4. Roberto D'Aversa (Torino) 6.44 (8)

5. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.39 (23)

6. Antonio Conte (Napoli) 6.31 (34)

7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.29 (34)

8. Daniele De Rossi (Genoa) 6.29 (24)

9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.25 (34)

10. Massimiliano Allegri (Milan) 6.19 (34)

11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.10 (34)

12. Carlos Cuesta (Parma) 6.10 (34)

13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.06 (34)

14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.00 (34)

15. Kosta Runjaić (Udinese) 6.00 (34)

16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.97 (34)

17. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.92 (24)

18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.73 (11)

19. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.41 (11)

20. Marco Giampaolo (Cremonese) 5.40 (5)

TRAGHETTATORI

1. Murgita (Genoa) 7.00 (1)

2. Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON PIÙ IN CARICA

1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)

2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)

3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

4. Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)

5. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)

6. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)

7. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)

8. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

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SERIE A - 34ª GIORNATA

Napoli - Cremonese 4-0

3' McTominay, 44' aut. Terracciano, 45' + 3 De Bruyne, Alisson Santos

Parma - Pisa 1-0

82' Elphege

Bologna - Roma 0-2

7' Malen, 45' + 1 El Aynaoui

Hellas Verona - Lecce 0-0

Fiorentina - Sassuolo 0-0

Genoa - Como 0-2

10' Douvikas, 68' Diao

Torino - Inter 2-2

23' Thuram, 61' Bisseck, 70' Simeone, 79' rig. Vlasic

Milan - Juventus 0-0

Cagliari - Atalanta 3-2

1' e 8' Mendy, 40' e 45' Scamacca, 47' Borrelli

Lazio - Udinese 3-3

18' Ehizibue, 50' L. Pellegrini, 80' Pedro, 86' e 90' + 3 Atta, 90' + 5 Maldini

CLASSIFICA

1. Inter 79

2. Napoli 69

3. Milan 67

4. Juventus 64

5. Como 61

6. Roma 61

7. Atalanta 54

8. Lazio 48

9. Bologna 48

10. Sassuolo 46

11. Udinese 44

12. Parma 42

13. Torino 41

14. Genoa 39

15. Fiorentina 37

16. Cagliari 36

17. Lecce 29

18. Cremonese 28

19. Hellas Verona 19

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

12 reti: Paz e Douvikas (Como) e Thuram (Inter)

11 reti: Malen (Roma)

10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 35ª GIORNATA

Pisa - Lecce (venerdì 1° maggio, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Torino (sabato 2 maggio, ore 15, DAZN)

Como - Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, DAZN)

Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)

Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)

Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)

Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)