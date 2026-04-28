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Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 34 giornate: Fabregas-Chivu divisi da 3 centesimi

Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 34 giornate: Fabregas-Chivu divisi da 3 centesimiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 18:45Serie A
Gaetano Mocciaro

Cesc Fabregas guadagna due centesimi su Cristian Chivu e si mantiene al comando della classifica di rendimento degli allenatori di Serie A. D'Aversa supera Palladino; Conte e Gasperini guadagnano una posizione, De Rossi ne perde due. Giampaolo precipita all'ultimo posto. Tra parentesi le partite in panchina di ognuno:

1. Cesc Fàbregas (Como) 6.63 (34)
2. Cristian Chivu (Inter) 6.60 (34)
3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.46 (25)
4. Roberto D'Aversa (Torino) 6.44 (8)
5. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.39 (23)
6. Antonio Conte (Napoli) 6.31 (34)
7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.29 (34)
8. Daniele De Rossi (Genoa) 6.29 (24)
9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.25 (34)
10. Massimiliano Allegri (Milan) 6.19 (34)
11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.10 (34)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.10 (34)
13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.06 (34)
14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.00 (34)
15. Kosta Runjaić (Udinese) 6.00 (34)
16. Vincenzo Italiano (Bologna) 5.97 (34)
17. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.92 (24)
18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.73 (11)
19. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.41 (11)
20. Marco Giampaolo (Cremonese) 5.40 (5)

TRAGHETTATORI
1. Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON PIÙ IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)
3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
4. Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)
5. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)
6. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)
7. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
8. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

- - -

SERIE A - 34ª GIORNATA
Napoli - Cremonese 4-0
3' McTominay, 44' aut. Terracciano, 45' + 3 De Bruyne, Alisson Santos
Parma - Pisa 1-0
82' Elphege
Bologna - Roma 0-2
7' Malen, 45' + 1 El Aynaoui
Hellas Verona - Lecce 0-0
Fiorentina - Sassuolo 0-0
Genoa - Como 0-2
10' Douvikas, 68' Diao
Torino - Inter 2-2
23' Thuram, 61' Bisseck, 70' Simeone, 79' rig. Vlasic
Milan - Juventus 0-0
Cagliari - Atalanta 3-2
1' e 8' Mendy, 40' e 45' Scamacca, 47' Borrelli
Lazio - Udinese 3-3
18' Ehizibue, 50' L. Pellegrini, 80' Pedro, 86' e 90' + 3 Atta, 90' + 5 Maldini

CLASSIFICA
1. Inter 79
2. Napoli 69
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 61
6. Roma 61
7. Atalanta 54
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Sassuolo 46
11. Udinese 44
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 39
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 29
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18

MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
12 reti: Paz e Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
11 reti: Malen (Roma)
10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 35ª GIORNATA
Pisa - Lecce (venerdì 1° maggio, ore 20.45, DAZN)
Udinese - Torino (sabato 2 maggio, ore 15, DAZN)
Como - Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, DAZN)
Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)
Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)
Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)
Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)
Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)
Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)

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