Coppa Italia, derby e Internazionali di tennis. Il Prefetto di Roma: "Ci sono riflessioni in atto"

Il tema dell'ordine pubblico a Roma è di attualità, alla luce della contemporaneità tra grandi eventi che vedrà disputarsi, oltre alla Coppa Italia, anche il derby capitolino di Serie A negli stessi giorni in cui si giocano gli Internazionali di tennis. Un problema che non riguarda solo il numero degli spettatori attesi, ma anche la sovrapposizione di flussi e di orari tra contesti diversi che rischiano di mettere sotto pressione zone della città.

In vista di giorni tanto caldi, ha parlato nelle scorse ore Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, che ha rilasciato qualche rapida dichiarazione a margine del convegno pubblico 'Baby gang, disagio giovanile, nichilismo e responsabilità' organizzato dall'università LUMSA.

Di seguito le dichiarazioni del Prefetto di Roma raccolte da VoceGiallorossa.it: "Ci sono riflessioni in atto che hanno diverse variabili. Tra queste c'è quella che riguarda le squadre coinvolte e gli obiettivi di fine anno, perché le squadre che saranno coinvolte nella competizione per qualificarsi in Champions dovranno giocare contemporaneamente. Quindi sapere quante gare sarà necessario esaminare quello è uno degli spunti di riflessione".