Asse Inter-Barcellona, non c'è solo Bastoni. Anche Lautaro nella shortlist blaugrana

Non solo Alessandro Bastoni, anche Lautaro Martinez è nel mirino del Barcellona. Secondo quanto riportato da Cadena SER il capitano dell'Inter è nella shortlist dei catalani.

Con Robert Lewandowski che presumibilmente rifiuterà l'offerta al ribasso presentatagli, i blaugrana cercheranno un centravanti per sostituire il polacco, in scadenza di contratto. Obiettivo principale resta Julian Alvarez, sul quale oggi c'è stata l'ammissione dello stesso tecnico dell'Atlético, Diego Simeone, dell'interesse del Barça. Tuttavia non sarà facile arrivare all'argentino, sul quale ci sono anche Paris Saint-Germain e Arsenal. Per questo il Barcellona sta valutando le alternative, che portano ai nomi di Joao Pedro del Chelsea e proprio di Lautaro Martinez.

Già negli anni scorsi il Toro era stato accostato al Barça, dietro suggerimento di Lionel Messi. I problemi finanziari dei catalani hanno però fatto abbandonare la pista. Attenzione però a questa estate.