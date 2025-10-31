Serie A, la Top 20 dopo 9 giornate: Paz cede la corona a Zambo Anguissa

Questa la Top 20 di Serie A dopo 9 giornate che registra un cambio al comando, con Nico Paz che scende dal primo al terzo posto e cede la corona a Zambo Anguissa, autore di due prestazioni consecutive da 7.5. Novità anche al secondo posto con un Bonazzoli fin qui centravanti più prolifico della Serie A e autore di una doppietta con la sua Cremonese nel successo contro il Genoa. È l'Inter la squadra più rappresentata con ben 5 giocatori, seguita dal Como a 3. Tra parentesi le partite a voto di ogni giocatore:

1. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.83 (9)

2. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.80 (5)

3. Nico Paz (Como) 6.72 (9)

4. Elia Caprile (Cagliari) 6.67 (9)

5. Federico Dimarco (Inter) 6.61 (9)

6. Emil Audero (Cremonese) 6.60 (5)

7. Toma Basic (Lazio) 6.60 (5)

8. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.58 (6)

9. Christian Pulisic (Milan) 6.58 (6)

10. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.57 (7)

11. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.57 (7)

12. Luka Modric (Milan) 6.56 (9)

13. Alessandro Bastoni (Inter) 6.50 (8)

14. Marc Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)

15. Paulo Dybala (Roma) 6.50 (7)

16. Matias Soulé (Roma) 6.44 (9)

17. Maximo Perrone (Como) 6.44 (8)

18. Arijanet Murić (Sassuolo) 6.44 (8)

19. Torbjorn Heggem (Bologna) 6.43 (7)

20. Manuel Akanji (Inter) 6.43 (7)

SERIE A - 9ª GIORNATA

Lecce - Napoli 0-1

69' Zambo Anguissa

Atalanta - Milan 1-1

4' Ricci (M), 35' Lookman (A)

Como - Hellas Verona 3-1

9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)

Juventus - Udinese 3-1

5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)

Roma - Parma 2-1

63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)

Bologna - Torino 0-0

Genoa - Cremonese 0-2

3' e 49' Bonazzoli

Inter - Fiorentina 3-0

66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic

Cagliari - Sassuolo 1-2

54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)

Pisa - Lazio 0-0

CLASSIFICA

1. Napoli 21

2. Roma 21

3. Inter 18

4. Milan 18

5. Como 16

6. Bologna 15

7. Juventus 15

8. Cremonese 14

9. Atalanta 13

10. Sassuolo 13

11. Lazio 12

12. Udinese 12

13. Torino 12

14. Cagliari 9

15. Parma 7

16. Lecce 6

17. Pisa 5

18. Hellas Verona 5

19. Fiorentina 4

20. Genoa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)

4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)

Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)

Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)

Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)

Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)

Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)

Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)

Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)