Serie A, la Top 20 dopo 9 giornate: Paz cede la corona a Zambo Anguissa
Questa la Top 20 di Serie A dopo 9 giornate che registra un cambio al comando, con Nico Paz che scende dal primo al terzo posto e cede la corona a Zambo Anguissa, autore di due prestazioni consecutive da 7.5. Novità anche al secondo posto con un Bonazzoli fin qui centravanti più prolifico della Serie A e autore di una doppietta con la sua Cremonese nel successo contro il Genoa. È l'Inter la squadra più rappresentata con ben 5 giocatori, seguita dal Como a 3. Tra parentesi le partite a voto di ogni giocatore:
1. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.83 (9)
2. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.80 (5)
3. Nico Paz (Como) 6.72 (9)
4. Elia Caprile (Cagliari) 6.67 (9)
5. Federico Dimarco (Inter) 6.61 (9)
6. Emil Audero (Cremonese) 6.60 (5)
7. Toma Basic (Lazio) 6.60 (5)
8. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.58 (6)
9. Christian Pulisic (Milan) 6.58 (6)
10. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.57 (7)
11. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.57 (7)
12. Luka Modric (Milan) 6.56 (9)
13. Alessandro Bastoni (Inter) 6.50 (8)
14. Marc Oliver Kempf (Como) 6.50 (7)
15. Paulo Dybala (Roma) 6.50 (7)
16. Matias Soulé (Roma) 6.44 (9)
17. Maximo Perrone (Como) 6.44 (8)
18. Arijanet Murić (Sassuolo) 6.44 (8)
19. Torbjorn Heggem (Bologna) 6.43 (7)
20. Manuel Akanji (Inter) 6.43 (7)
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli 0-1
69' Zambo Anguissa
Atalanta - Milan 1-1
4' Ricci (M), 35' Lookman (A)
Como - Hellas Verona 3-1
9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)
Juventus - Udinese 3-1
5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)
Roma - Parma 2-1
63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)
Bologna - Torino 0-0
Genoa - Cremonese 0-2
3' e 49' Bonazzoli
Inter - Fiorentina 3-0
66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic
Cagliari - Sassuolo 1-2
54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)
Pisa - Lazio 0-0
CLASSIFICA
1. Napoli 21
2. Roma 21
3. Inter 18
4. Milan 18
5. Como 16
6. Bologna 15
7. Juventus 15
8. Cremonese 14
9. Atalanta 13
10. Sassuolo 13
11. Lazio 12
12. Udinese 12
13. Torino 12
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Pisa 5
18. Hellas Verona 5
19. Fiorentina 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)
4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)
3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
10ª GIORNATA
Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)
Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)
Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)
Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)
Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)
Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)
Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)
Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)
Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)