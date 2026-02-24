Newcastle-Qarabag, le formazioni ufficiali: Tonali c'è. Thiaw out per squalifica

Arrivano le formazioni ufficiali di Newcastle-Qarabag, match di ritorno dei playoff di Champions League. Ricordiamo che l'andata è terminata con il risultato di 6-1 per la compagine inglese.

Magpies che si presentano sul campo del St. James' Park con alcune novità rispetto al match d'andata. Fuori lo squalificato Thiaw in difesa con Botman al suo posto. Sulla sinistra, invece, spazio ad Alex Murphy anziché Hall. In mediana tocca a Joelinton fare coppia con Tonali, mentre in avanti assieme ai confermati Barnes e Woltemade, ci sono J. Murphy e Osula.

Azeri invece, si presentano in terra inglese senza niente da perdere, con un assetto tattico diverso: dal 4-2-3-1 dell'andata, Gurbanov ha deciso di optare per il 3-4-2-1. In avanti a supporto di Duran troviamo Montiel e Zoubir

Newcastle (4-2-3-1): Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, A. Murphy; Joelinton, Tonali; Barnes, Woltemade, J. Murphy; Osula. Allenatore: Howe

Qarabag (3-4-2-1): Kochalski; Silva, B. Huseynov, Medina; Dani Bolt, Pedro Bicalho, Jankovic, Cafarguliyev; Montiel, Zoubir; Duran. Allenatore: Gurbanov.

Il direttore di gara del match è l'italiano Davide Massa.