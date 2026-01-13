Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 20 giornate: Spalletti avanza in classifica

Cristian Chivu si conferma miglior allenatore di Serie A per media voto ma continua a scalare posizioni Luciano Spalletti. Dal suo avvento sulla panchina della Juventus, i bianconeri hanno totalizzato 24 punti in 11 partite e solo l'Inter ha fatto più punti in questo lasso di tempo.

1. Cristian Chivu (Inter) 6.58 (19)

2. Cesc Fàbregas (Como) 6.55 (19)

3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.45 (11)

4. Massimiliano Allegri (Milan) 6.42 (19)

5. Antonio Conte (Napoli) 6.39 (19)

6. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.33 (9)

7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.30 (20)

8. Daniele De Rossi (Genoa) 6.20 (10)

9. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.13 (19)

10. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.10 (20)

11. Davide Nicola (Cremonese) 6.10 (20)

12. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.10 (20)

13. Alberto Gilardino (Pisa) 6.03 (20)

14. Maurizio Sarri (Lazio) 6.03 (20)

15. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.03 (19)

16. Carlos Cuesta (Parma) 6.03 (19)

17. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.92 (19)

18. Marco Baroni (Torino) 5.92 (19)

19. Kosta Runjaić (Udinese) 5.90 (20)

20. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.75 (10)

TRAGHETTATORI

1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)

2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)

NON PIÙ IN CARICA

1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)

2. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)

3. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)

4. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)

SERIE A - 20ª GIORNATA

Como - Bologna 1-1

49' Cambiaghi (B), 90' + 4 Baturina (C)

Udinese - Pisa 2-2

13' Tramoni (P), 19' Kabasele (U), 40' rig. Davis (U), 67' Meister (P)

Roma - Sassuolo 2-0

76' Kone, 79' Soulé

Atalanta - Torino 2-0

13' De Ketelaere, 90' + 5 Pasalic

Lecce - Parma 1-2

1' Stulic (L), 64' aut. Thiago Gabriel (P), 72' Pellegrino (P)

Fiorentina - Milan 1-1

66' Comuzzo (F), 90' Nkunku (M)

Hellas Verona - Lazio 0-1

79' aut. Nelsson

Inter - Napoli 2-2

9' Dimarco (I), 26' e 81' McTominay (N), 73' rig. Calhanoglu (I)

Genoa - Cagliari 3-0

7' Colombo, 75' Frendrup, 78' Ostigard

Juventus - Cremonese 5-0

12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 64' aut. Terracciano, 64' McKennie

CLASSIFICA

1. Inter 43*

2. Milan 40*

3. Napoli 39*

4. Juventus 39

5. Roma 39

6. Como 34*

7. Atalanta 31

8. Lazio 28

9. Bologna 27*

10. Udinese 26

11. Sassuolo 23

12. Torino 23

13. Cremonese 22

14. Parma 21*

15. Genoa 19

16. Cagliari 19

17. Lecce 17*

18. Fiorentina 14

19. Hellas Verona 13*

20. Pisa 13

MARCATORI

10 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Pulisic (Milan)

7 reti: Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus) e Leao (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna), Douviukas e Paz (Como), Thuram (Inter), Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Davis (Udinese)

RECUPERO 16ª GIORNATA

Napoli - Parma (14 gennaio, 18.30)

Inter - Lecce (14 gennaio, 20.45)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, 18.30)

Como - Milan (15 gennaio, 20.45)