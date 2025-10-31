Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 9 giornate: Fabregas mette la freccia
Di seguito la classifica degli allenatori di Serie A per media voto dopo 9 giornate. Prima e ultima volta di Massimo Brambilla, traghettatore della Juventus che nella partita contro l'Udinese si è meritato un 7 in pagella. Di fatto il primo posto è di Cesc Fabregas, col suo Como che sta incantando in questo primo quarto di campionato. Scalzato Massimiliano Allegri, subito dietro la coppia Nicola-Chivu. Sempre più in fondo invece Stefano Pioli, il cui ritorno a Firenze si sta rivelando incredibilmente complicato.
1. Massimo Brambilla (Juventus, 9ª giornata) 7.00 (1)
2. Cesc Fàbregas (Como) 6.61 (9)
3. Massimiliano Allegri (Milan) 6.50 (9)
4. Davide Nicola (Cremonese) 6.44 (9)
5. Cristian Chivu (Inter) 6.44 (9)
6. Ivan Juric (Atalanta) 6.39 (9)
7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.33 (9)
8. Antonio Conte (Napoli) 6.28 (9)
9. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.17 (9)
10. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.17 (9)
11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.11 (9)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.06 (9)
13. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.00 (9)
14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.00 (9)
15. Alberto Gilardino (Pisa) 5.94 (9)
16. Maurizio Sarri (Lazio) 5.94 (9)
17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.94 (9)
18. Marco Baroni (Torino) 5.89 (9)
19. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
20. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.28 (9)
- - -
SERIE A - 9ª GIORNATA
Lecce - Napoli 0-1
69' Zambo Anguissa
Atalanta - Milan 1-1
4' Ricci (M), 35' Lookman (A)
Como - Hellas Verona 3-1
9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)
Juventus - Udinese 3-1
5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)
Roma - Parma 2-1
63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)
Bologna - Torino 0-0
Genoa - Cremonese 0-2
3' e 49' Bonazzoli
Inter - Fiorentina 3-0
66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic
Cagliari - Sassuolo 1-2
54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)
Pisa - Lazio 0-0
CLASSIFICA
1. Napoli 21
2. Roma 21
3. Inter 18
4. Milan 18
5. Como 16
6. Bologna 15
7. Juventus 15
8. Cremonese 14
9. Atalanta 13
10. Sassuolo 13
11. Lazio 12
12. Udinese 12
13. Torino 12
14. Cagliari 9
15. Parma 7
16. Lecce 6
17. Pisa 5
18. Hellas Verona 5
19. Fiorentina 4
20. Genoa 3
MARCATORI
5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)
4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)
3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)
10ª GIORNATA
Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)
Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)
Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)
Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)
Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)
Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)
Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)
Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)
Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)