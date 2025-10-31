Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 9 giornate: Fabregas mette la freccia

Di seguito la classifica degli allenatori di Serie A per media voto dopo 9 giornate. Prima e ultima volta di Massimo Brambilla, traghettatore della Juventus che nella partita contro l'Udinese si è meritato un 7 in pagella. Di fatto il primo posto è di Cesc Fabregas, col suo Como che sta incantando in questo primo quarto di campionato. Scalzato Massimiliano Allegri, subito dietro la coppia Nicola-Chivu. Sempre più in fondo invece Stefano Pioli, il cui ritorno a Firenze si sta rivelando incredibilmente complicato.

1. Massimo Brambilla (Juventus, 9ª giornata) 7.00 (1)

2. Cesc Fàbregas (Como) 6.61 (9)

3. Massimiliano Allegri (Milan) 6.50 (9)

4. Davide Nicola (Cremonese) 6.44 (9)

5. Cristian Chivu (Inter) 6.44 (9)

6. Ivan Juric (Atalanta) 6.39 (9)

7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.33 (9)

8. Antonio Conte (Napoli) 6.28 (9)

9. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.17 (9)

10. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.17 (9)

11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.11 (9)

12. Carlos Cuesta (Parma) 6.06 (9)

13. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.00 (9)

14. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.00 (9)

15. Alberto Gilardino (Pisa) 5.94 (9)

16. Maurizio Sarri (Lazio) 5.94 (9)

17. Kosta Runjaić (Udinese) 5.94 (9)

18. Marco Baroni (Torino) 5.89 (9)

19. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)

20. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.28 (9)

SERIE A - 9ª GIORNATA

Lecce - Napoli 0-1

69' Zambo Anguissa

Atalanta - Milan 1-1

4' Ricci (M), 35' Lookman (A)

Como - Hellas Verona 3-1

9' Douvikas (C), 25' Serdar (H), 62' Posch (C), 90' + 2 Vojvoda (C)

Juventus - Udinese 3-1

5' rig. Vlahovic (J), 45' + 1 Zaniolo (U), 67' Gatti (J), 90' + 6 rig. Yildiz (J)

Roma - Parma 2-1

63' Hermoso (R), 81' Dovbyk (R), 86' Circati (P)

Bologna - Torino 0-0

Genoa - Cremonese 0-2

3' e 49' Bonazzoli

Inter - Fiorentina 3-0

66' e rig. 88' Calhanoglu, 71' Sucic

Cagliari - Sassuolo 1-2

54' Lauriente (S), 65' Pinamonti (S), 73' S. Esposito (C)

Pisa - Lazio 0-0

CLASSIFICA

1. Napoli 21

2. Roma 21

3. Inter 18

4. Milan 18

5. Como 16

6. Bologna 15

7. Juventus 15

8. Cremonese 14

9. Atalanta 13

10. Sassuolo 13

11. Lazio 12

12. Udinese 12

13. Torino 12

14. Cagliari 9

15. Parma 7

16. Lecce 6

17. Pisa 5

18. Hellas Verona 5

19. Fiorentina 4

20. Genoa 3

MARCATORI

5 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter)

4 reti: Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Pulisic (Milan), De Bruyne e Zambo Anguissa (Napoli)

3 reti: Bonny, Lautaro Martinez e Thuram (Inter), Vlahovic (Juventus), Cancellieri (Lazio), Leao (Milan), Soulé (Roma), Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis (Udinese)

10ª GIORNATA

Udinese - Atalanta (1° novembre, ore 15, DAZN)

Napoli - Como (1° novembre, ore 18, DAZN)

Cremonese - Juventus (1° novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Hellas Verona - Inter (2 novembre, ore 12.30, DAZN)

Fiorentina - Lecce (2 novembre, ore 15, DAZN)

Torino - Pisa (2 novembre, ore 15, DAZN)

Parma - Bologna (2 novembre, ore 18, Sky e DAZN)

Milan - Roma (2 novembre, ore 20.45, DAZN)

Sassuolo - Genoa (3 novembre, ore 18.30, DAZN)

Lazio - Cagliari (3 novembre, ore 20.45, Sky e DAZN)