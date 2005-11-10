Serie A, la Top 11 dopo 10 giornate: si rivedono Nuno Tavares e Nico Paz

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Serie A, la Top 11 dopo 10 giornate: si rivedono Nuno Tavares e Nico PazFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
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autore Gaetano Mocciaro
03.11.2026 14:38Serie A
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Due novità nella Top 11 di Serie A dopo 10 giornate. Nuno Tavares prende il posto di Carlos Augusto sulla corsia di sinistra di difesa. Sulla trequarti, Nico Paz si riprende il posto e scalza Alphadjo Cisse. Questo il 4-2-3-1 che fa fede alle medie voto di Tuttomercatoweb:
Noel Törnqvist (Monza) 6.42
Emanuele Lulli (Roma) 6.75
Leonardo Balerdi (Roma) 6.75
Jacobo Ramon (Como) 6.50
Nuno Tavares (Lazio) 6.44
Manu Kone (Roma) 6.83
Adrien Rabiot (Milan) 6.81
Diego Moreira (Milan) 7.25
Nico Paz (Como) 6.78
Giorgi Kvernadze (Frosinone) 6.95
Gustavo Varela (Monza) 6.94
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