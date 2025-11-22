Shevchenko sul derby: "Pesa di più per il Milan. Allegri sta rispettando le attese"

Si avvicina il derby di Milano: domani alle 20.45 il calcio d'inizio a San Siro. Uno che di Stracittadine se ne intende è Andriy Shevchenko, ex fuoriclasse rossonero oggi presidente della Federazione ucraina.

Nel corso di un'intervista a La Repubblica oggi in edicola Sheva ha parlato del big match specificando che, a suo dire, non sarà decisivo per nessuna delle due squadre: "Non influirà sul destino del campionato, è presto per pensare che sia decisivo", ha spiegato. Fra le due compagini però riconosce che sia soprattutto il Milan ad avere bisogno di punti: "Tutte e due le squadre sono in un buon momento. Fare risultato però è più importante per il Milan, che è ancora un po’ più fragile rispetto ai nerazzurri. Deve continuare a crescere, una sconfitta forse arresterebbe questo processo”.

La forza dell'Inter secondo lui risiede nel fatto di aver confermato l'ossatura: "La rosa dei nerazzurri è rimasta praticamente intatta, anzi si sono pure rafforzati. E Chivu mi sembra un allenatore con una bella visione di calcio, ha idee giuste", spiega. Sul Diavolo invece sottolinea che "bisogna considerare che sono arrivati tanti nuovi calciatori. Allegri sta gestendo bene questa fase, non era scontato”.

A proposito di Allegri, Sheva aggiunge: "Max è un allenatore esperto, con caratteristiche precise. È una persona seria, sa gestire bene i calciatori, ha un tipo di gioco collaudato. Quando lo sposi sai cosa stai prendendo: lui sta rispettando le attese".