Milan, Shevchenko approva Leao prima punta: "È velocissimo, ma lì può migliorare tanto"

Il Milan targato Massimiliano Allegri è primo dopo 13 giornate - in attesa del risultato della Roma - ed è tornato a brillare della luce riflessa da Rafael Leao.

L'avvio di stagione dell'attaccante portoghese parla chiaro: dal rientro dall'infortunio che lo ha bloccato nelle prime settimane, l'ex Sporting ha collezionato già 5 reti e un assist nelle prime nove apparizioni in Serie A, più un gol in una partita di Coppa Italia.

L'ex campione rossonero Andriy Shevchenko - oggi presidente della Federazione calcistica ucraina - ha parlato di Leao ai microfoni di Sky Sport: "Se Leao può giocare come prima punta? Sì, perché chi gioca un po' più indietro, riesce a creare spazio davanti. Un giocatore come Leao, con le sue caratteristiche, è velocissimo e attacca la profondità: secondo me in quel ruolo dovrà ancora migliorare tanto" - le sue parole raccolte da MilanNews - "perché non ha mai giocato da prima punta".

Poi ha aggiunto sul suo ruolo: "È un ruolo in cui ha bisogno di adattarsi. Però ha tutte le possibilità perché ha la velocità, adesso ha acquisito quella consapevolezza che lui può fare cose importanti per il Milan".