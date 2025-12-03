Shevchenko: "Apprezzo molto Allegri. Leao avrebbe trovato spazio anche nel mio Milan"

"Mi piace l'entusiasmo dentro il Milan". Con queste parole Andriy Shevchenko inizia la sua disamina sui rossoneri nell'intervista rilasciata a Tuttosport, nella quale elogia l'operato del tecnico: "I giocatori hanno sposato le idee e l’organizzazione che Max ha portato. Io non ho mai lavorato con lui, però lo conosco e lo apprezzo molto. Allegri ha una carriera incredibile, ma un tipo di gioco che ti piace o non ti piace. Non possiamo dire che il Diavolo sia la favorita per lo scudetto, è troppo presto, però il Milan è lì e il momento è molto buono. E il fatto di non avere impegni europei aggiunge un vantaggio in termini di preparazione ed energia".

Due battute anche su Leao: "Non è proprio un centravanti, è un giocatore di fascia. Ma se tieni il blocco un po’ più basso, in modo da sfruttarne le caratteristiche migliori e liberarne la corsa, Rafa ha le qualità per farlo, e bene: quando ha spazio davanti, in velocità brucia tutto. In questo momento i risultati sono positivi: Leao sta segnando e imparando un nuovo ruolo. Ma non sarà sempre facile: da centravanti bisogna saper colpire in ogni situazione".

E quando gli viene chiesto se avrebbe trovato posto nel suo Milan, risponde così: "Sì. Non so se da titolare, ma uno spazio lo avrebbe avuto sicuramente perché è un attaccante con caratteristiche uniche".