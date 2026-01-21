Si è concluso il funerale di Rocco Commisso, adesso la sepoltura in New Jersey

Si è concluso da qualche minuto il funerale del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 all'età di 76 anni, che si teneva presso la suggestiva St. Patrick Cathedral di New York alla presenza della moglie Catherine, dei figli Joseph e Marisa, di tutto il resto dei membri della famiglia e dei vertici di Mediacom, la società di telecomunicazioni di cui Commisso era proprietario e fondatore.

Al termine del rito funebre, Catherine Commisso si è trattenuta a salutare i presenti, tra cui la sindaca di Firenze Sara Funaro, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari e l'ex ds viola Daniele Pradè arrivati in America per far sentire alla famiglia tutto l'affetto del popolo viola. Adesso Commisso sarà sepolto al Maryrest Cemetery & Mausoleum a Mahwah in New Jersey.

Le cerimonie, però, non sono finite qui. Lunedì 26 gennaio, infatti, alle 18 verrà celebrata una Santa Messa in suffragio del Presidente Rocco Commisso presso il Duomo di Firenze. "Sarà questa l’occasione per tutti i tifosi viola e per tutti i cittadini di essere vicini alla famiglia Commisso in questo momento di dolore e sofferenza e di rendere omaggio alla memoria di un uomo che si è così profondamente legato alla città di Firenze ed ai colori viola e la cui memoria rimarrà, per sempre, legata alla Fiorentina ad a Firenze", spiega la società viola in una nota.