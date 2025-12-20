Si gioca pochissimo all'Olimpico e si tira ancora meno: 0-0 al 45' tra Lazio e Cremonese
Termina senza reti il primo tempo della sfida in corso all'Olimpico tra Lazio e Cremonese, primo anticipo della 16^ giornata di Serie A. Inizio molto negativo della formazione di casa dal punto di vista del possesso: i primi tre passaggi orizzontali della squadra di Sarri finiscono tutti suoi piedi della squadra di Nicola, che tuttavia non impegna mai Provedel. Bonazzoli cerca persino il gol 'alla Quagliarella' concludendo da 50 metri su palla persa da Guendouzi, spedendo però alto sulla traversa.
La Lazio si fa vedere per la prima volta dalle parti di Audero alla mezz'ora: schema da punizione che trova la testa di Castellanos in area, ma l'argentino conclude debolmente. Sono le uniche due emozioni di una frazione molto equilibrata e giocata su ritmi sicuramente non da Premier League, in cui a vincere è stato fino ad ora il tatticismo.
