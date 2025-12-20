Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio non decolla, la Cremonese aggancia due squadre
La 16^ giornata di Serie A - turno ridotto viste le quattro partite rimandate per la Supercoppa Italiana - inizia con un pareggio, quello dell'Olimpico tra Lazio e Cremonese. Il risultato finale recita infatti 0-0, in una gara estremamente avara di emozioni. La squadra di Maurizio Sarri resta dunque lontano dal treno di testa della classifica, per mister Nicola un buon punto che permette ai grigiorossi di agganciare momentaneamente Sassuolo e Udinese a 21 punti.
Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo Lazio-Cremonese 0-0:
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 23*
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 21*
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
* una gara in più