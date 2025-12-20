Live TMW Cremonese, Audero: "Punto prezioso, mai facile qui a Roma"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20.08 - Si riscatta dopo il ko di Torino la Cremonese strappando un prezioso pareggio allo Stadio Olimpico in casa della Lazio. Tra pochi minuti il portiere grigiorosso Emil Audero interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

20.17 - È iniziata la conferenza stampa di Emil Audero

Un punto prezioso per voi. Cosa vi lascia questa partita?

"Si, è stata una bella partita a livello di intensità e di applicazione da parte nostra. Prendere un punto qui a Roma non è mai facile, le partite sono sempre tirate fino alla fine. Potevamo gestire meglio l'ultima occasione, ma siamo stati lucidi nel rimediare e nel non cadere in un errore banale nel finale. Siamo stati in partita fino alla fine, abbiamo fatto una buona partita a livello di gioco, abbiamo tenuto bene la palla. Sicuramente il primo tempo è stato bloccato, poi però siamo stati bravi a fare il nostro gioco qui a Roma e portare da neopromossa un punto a casa".

Come hai visto la vostra fase difensiva?

"Siamo soddisfatti della fase difensiva, possiamo essere ancora più cinici perché non è facile avere tante occasioni in una partita. Ci sta poi la bravura dell'avversario, qualche episodio che può girare meglio. Tutti i giocatori che scendono in campo sanno quello che devono fare come ha dimostrato anche oggi Folino, il mister non guarda in faccia a nessuno. Tutti hanno la sua fiducia, può contare su ognuno di noi. Si sta creando un bello spirito e lo dico da inizio anno, in campo si vede".

Oggi c'è stata ancor più determinazione rispetto a Torino?

"C'è stata grande applicazione da parte di tutti, in fase offensiva sicuramente dobbiamo essere più concreti portando a casa qualcosa, che sia un tiro o una situazione pericolosa per la linea difensiva avversaria. Avendo certe caratteristiche aggredendo per tutto il campo magari non porti tanti giocatori in fase offensiva, ma è una cosa su cui dobbiamo migliorare. Sappiamo fare anche quella fase e lo abbiamo dimostrato, anche a Torino nonostante non fosse stata la migliore prestazione avevamo fatto una buona partita. C'è stato poi l'episodio molto dubbio che poteva darci un punto, oggi c'è stata la prestazione così come a Torino. Dobbiamo affrontare tutte le partite con lo stesso atteggiamento, non possiamo fare calcoli".

Oggi avete cercato meno il lancio in verticale sulle punte, è stata una vostra scelta?

"Questa è una domanda tecnico/tattica, la Lazio è una squadra molto organizzata che ti indirizza con la sua pressione. Non ti viene a prendere uomo contro uomo, ma ragiona di reparto e ha certe coperture. Se riesci ad avere qualità in palleggio soprattutto nella nostra metà campo riesci a tenere la palla e mantenere il possesso, avanzando sul campo con il pallone. Sulla palla lunga la linea difensiva si abbassa sempre bene, sono maniacali in questo e oggi la richiesta del mister era quella di cercare maggiormente il pallone, anche facendo più giro palla".

Avete ottenuto più risultati in trasferta. Come mai questa tendenza?

"Non so se sia un caso, il nostro approccio alle gare non cambia più di tanto. Ci approcciamo a certe partite sempre con il giusto spirito e lo riconosciamo noi giocatori, dobbiamo continuare con questo spirito senza fare calcoli o guardare la classifica. Questa è la nostra forza".

20.27 - È terminata la conferenza stampa di Emil Audero