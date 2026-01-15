Si scrive Mingueza, si legge 7 ruoli diversi: chi è il jolly ex Barça nel mirino della Juve

Si scrive Oscar Mingueza, si legge sette ruoli diversi. La Juventus ha rotto gli indugi per il polivalente calciatore spagnolo, in scadenza col Celta Vigo il prossimo 30 giugno, e vuole provare ad anticiparne l'arrivo già durante questo mercato di riparazione. Il classe 1999, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, riesce a occupare infatti fino a ben sette posizioni diverse: parte terzino destro, ma può giocare pure difensore centrale e a sinistra, oltre a fare il laterale di centrocampo, il mediano, la mezzala e pure l'esterno alto in un attacco a tre. I numeri della passata stagione non sono certo casuali: 6 assist e 4 gol, dati che mostrano concretamente la sua capacità di far male anche in fase offensiva.

Forte tecnicamente e dotato di una visione di gioco degna di un talento sfornato dalla Masia, Mingueza quest'anno ha già messo insieme invece 22 presenze con un gol e tre assist (1484 minuti giocati) tra le fila del Celta Vigo, attualmente settimo nella Liga. In Galizia ci è arrivato nell'estate 2022, scaricato dal Barcellona dopo ben 64 presenze in due anni in prima squadra (e prima ancora tutta la trafila delle giovanili).

Il giocatore nato a Santa Perpètua de Mogoda, già cercato in passato da diverse squadre italiane, ha trovato proprio a Vigo la sua consacrazione definitiva. E, la scorsa estate, pure la Nazionale maggiore spagnola, visto che il ct Luis de la Fuente l'ha convocato per le finals della UEFA Nations League. Il prossimo step sarà tentare il grande salto in Serie A? La Juve ci crede.