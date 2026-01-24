"Mingueza resta": pressing della Juve, appello dei tifosi del Celta. E lui: "Qui tre anni duri"

"Mingueza resta!". Tutto lo stadio del Celta Vigo l'altro ieri sera ha intonato questo coro, alla luce del pressing della Juventus che vorrebbe assicurarsi Oscar Mingueza, difensore spagnolo di 26 anni che contro il Lilla ha giocato addirittura da centrocampista di sinistra nel match di Europa League contro il Lilla. Con tanto di vittoria per 2-1 e qualificazione ai playoff del torneo.

"È qualcosa di più che meritato. I tre anni che ho trascorso qui sono stati un po’ duri, soprattutto i primi due, in cui ci siamo salvati nelle ultime giornate", le parole riprese da AS. "Abbiamo avuto periodi buoni, cattivi e momenti in cui non sapevamo cosa sarebbe successo. Claudio (Giraldez, l'allenatore, ndr) ha influito molto sul modo di giocare della squadra. Per i giocatori che abbiamo, il gruppo ha una grandissima capacità di capire ciò che chiede il mister. Con questo allenatore non si tratta solo di correre, ogni partita è molto elaborata e dobbiamo pensare molto, fare tante cose molto complesse. È l’unico modo per vincere ed è qualcosa che ci meritiamo”.

Quanto all'esperimento nel ruolo di centrocampista: "Quello che cercavo di fare era chiudere le linee di passaggio al centro e aiutare sulla fascia. All’inizio potevo stare un pochino più alto, potevo attaccare qualche volta lo spazio alle spalle. Quando è entrato Jones sono stato un po’ più posizionale con il pallone".