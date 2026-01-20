No del Celta a 3 milioni di euro offerti dalla Juventus per Mingueza. Chiesto più del doppio

Uno degli obiettivi della Juventus per questo mercato di gennaio si chiama Oscar Mingueza (26 anni) e risponde al profilo di un calciatore polivalente, che arriverebbe alla Vecchia Signora per occupare un posto da cursore per la fascia destra, al posto del fin qui deludente Joao Mario, ma che alla bisogna ha la capacità anche di adattarsi al centro.

È lui il nome forte per la Juve, che con Mingueza e il suo entourage ha già un'intesa di massima per il trasferimento da svincolato al termine della stagione, ma che si sta adoperando per riuscire ad anticipare di qualche mese l'operazione. La questione però non è di facile risoluzione, essendoci di mezzo anche una percentuale del 50% sulla rivendita che il Celta Vigo ha da destinare al Barcellona. E che ha indotto i galiziani a dire no alla prima offerta ufficiale della Vecchia Signora, da circa 3 milioni di euro, presentata nei giorni scorsi.

La richiesta del Celta per liberare adesso Mingueza si attesta attorno ai 7 milioni di euro, più del doppio rispetto a quanto messo fin qui sul piatto dal dirigente bianconero Comolli. Pronto però in tal senso un nuovo rilancio, comunque ancora contenuto, c'è in arrivo un'altra offerta, da 4 milioni di euro. Lo riferisce l'edizione di oggi di Tuttosport.