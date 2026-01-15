Esclusiva TMW La Juve vuole subito Mingueza, ma da Vigo avvisano: "Il Celta preferisce perderlo a 0 a giugno"

"Oscar Mingueza non lascerà il Celta Vigo a gennaio". Dalla Galizia arriva un messaggio chiaro in merito al futuro dell'obiettivo della Juventus già per questo mercato invernale. La firma è quella di Victor Lopez, tra i giornalisti più vicini ai Celestes, secondo il quale il laterale classe '99 non si muoverà dal Celta Vigo a gennaio, anche se lo farà sicuramente in estate.

"Il Celta non ci sente, a gennaio non vuole fare operazioni e preferisce tenersi Mingueza fino a fine stagione", esordisce il collega di Radio Galega e Tv Galicia ai microfoni di TMW. "Il Barcellona, quando ce l'ha dato a titolo gratuito nel 2022, si è riservato il 50% sulla futura rivendita e la metà dei soldi offerti dalla Juve andrebbe quindi nelle casse dei blaugrana. Anche per questo motivo il Celta Vigo preferisce perdere quei pochi soldi in cambio della sua permanenza per tutto il campionato".

Pensa che ci siano pochi margini per provare ad anticipare quest'affare a gennaio quindi?

"Sì, il Celta non intende cederlo oggi, ma sa già che in estate dovrà salutarlo. Vi dico di più: credo che lo stesso giocatore non accetterebbe di andarsene adesso, innanzitutto perché perderebbe il premio alla firma come parametro zero e poi anche perché il suo obiettivo principale è continuare a giocare con continuità per andare al Mondiale. Dopo l'infortunio di Dani Carvajal, è stato convocato dalla Roja e ha fatto bene. Mingueza nel complesso sta disputando una buona stagione, al Celta è felice e a Vigo si trova bene con la sua compagna. Per me resterà nonostante il pressing della Juve".

Il rinnovo resta comunque impossibile?

"Impossibile, il Celta sa che non può competere alle cifre di cui si parla per il suo nuovo contratto. La scorsa stagione, sempre in inverno, ci provò l'Aston Villa di Emery, anche se alla fine non è mai arrivata un'offerta ufficiale. In quel caso lo avrebbero fatto partire persino per una cifra inferiore a quella della clausola da 20 milioni di euro".

Chiosa tutta bianconera: Mingueza è un giocatore da Juve secondo lei?

"Sì, per me è un giocatore da Juve. Difensivamente ha grandi carenze, ma in attacco ti dà tanto. Diciamo che, se dietro è un giocatore poco affidabile, davanti riesce a garantire un contributo costante e tanta partecipazione nelle azioni offensive, oltre ad avere lui stesso un buon tiro e ottime capacità di inserimento. Non a caso, qui al Celta Vigo gioca esterno nel 3-5-2 a destra o a sinistra. Lo vedrei bene nel calcio italiano, meno in Premier League".