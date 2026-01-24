Il Torino va a Como con 12 giocatori in meno, Baroni: “Serve una gara di spessore”

L’incubo dei cinque gol subiti nella gara d’andata, il peso delle sette sconfitte nelle ultime dieci giornate di campionato, le difficoltà dovute all’infermeria piena e a un mercato in entrata che non si è ancora sbloccato. La trasferta del Toro sul campo del Como non si può dire che stia nascendo sotto una buona stella, anzi. Vlasic e compagni dovranno lottare con tante avversità, al di là della forza della squadra di Fabregas che è sempre più imponente. “Sappiamo che sarà difficile, servirà una prova di spessore sotto tutti gli aspetti - ha dichiarato il tecnico Baroni in vista della sfida sul lago - e abbiamo ancora il dolore della sconfitta dell’andata (al Grande Torino finì 1-5, ndr): hanno un grande palleggio, dovremo centrare la partita come mentalità e aggressività”.

Come si diceva, però, oltre ai pericoli che portano in dote Nico Paz e gli altri, ci sono tutte le problematiche che attanagliano i granata. Tra infortuni, giocatori fuori dal progetto e una cessione, il Toro si presenterà con ben 12 giocatori in meno. C’è il terzo portiere Popa che è finito al Cluj, i difensori Dembele e Masina che non sono partiti per Como, gli ultimi che si sono fermati Aboukhlal, Gineitis e Biraghi fino ai vari giocatori ormai ai margini come Asllani, Nkounkou, Sazonov e pure Ilic.

Ai box figura come al solito il lungodegente Schuurs e pure Simeone, il quale ci ha provato fino all’ultimo ma si è preferito optare per la cautela per evitare guai peggiori. E gli acquisti? Ad oggi è arrivato soltanto il classe 2004 Obrador, arrivato dalla squadra B del Benfica e con l’ultima apparizione in campo datata 30 novembre scorso. Baroni dovrà fare di necessità virtù, là davanti proverà ad affidarsi al tandem Adams-Zapata. Sarà la difesa, però, ad essere sotto osservazione contro un attacco come quello del Como: rischia di non esserci nuovamente Maripan, nell’ultimo allenamento il tecnico ha proseguito con il terzetto Tameze-Ismajli-Coco.