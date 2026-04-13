Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedi 13 aprile
Ampio spazio all'impresa di Sinner nei quotidiani oggi in edicola. Il tennis italiano vive un momento magico grazie a Jannik Sinner, che trionfa nel torneo Masters 1000 di Montecarlo battendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3. Con questa vittoria, il quarto successo consecutivo in un torneo di questa categoria dopo Indian Wells e Miami, l'azzurro scavalca nuovamente lo spagnolo e torna a essere il numero 1 della classifica Atp. Sinner si dichiara entusiasta per il primo grande titolo vinto sulla terra battuta, definendo emozionante cantare l'inno sul podio e mettendo ora nel mirino i prossimi appuntamenti di Roma e del Roland Garros a Parigi.
Sul fronte calcistico, la trentaduesima giornata di Serie A regala emozioni forti con l'Inter di Simone Inzaghi che ipoteca definitivamente il titolo. I nerazzurri, sotto di due reti sul campo del Como di Cesc Fabregas, ribaltano il match vincendo per 4-3 grazie alle doppiette di Marcus Thuram e Denzel Dumfries. Questo successo permette ai milanesi di portarsi a +9 sul Napoli di Antonio Conte, fermato sull'1-1 dal Parma. La sconfitta dei lariani fa sorridere anche la Juventus, che vede consolidato il proprio quarto posto in classifica nonostante il pressing delle inseguitrici.
Negli altri sport, spicca l'impresa ciclistica di Wout Van Aert, che trionfa alla Parigi-Roubaix beffando Tadej Pogacar in una volata spettacolare sul pavé. Per quanto riguarda il calciomercato e la politica societaria, restano accesi i riflettori sul Torino, con il presidente Urbano Cairo che elogia l'operato di Roberto D'Aversa ma non chiude le porte a una possibile cessione del club granata.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.