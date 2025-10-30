Fiorentina, Sohm realista verso il Lecce: "Momento difficile, ora dobbiamo solo vincere"

Simon Sohm, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ieri sera ai canali ufficiali del club viola dopo la sconfitta per 3-0 sul campo dell'Inter nella partita valevole per la 9^ giornata della Serie A 2025/2026: “Abbiamo fatto 60 minuti buoni contro una squadra molto forte, secondo me la più forte del campionato. Poi dopo l’1-0 è stato difficile. Dobbiamo fare tutti di più, lo sappiamo, questo è l’obiettivo adesso”.

Finché resisteva lo 0-0 non sembravate però star andando male.

“Il problema al momento è l’ultimo passaggio, anch’io oggi ho sbagliato l’ultimo passaggio. Devo e dobbiamo tutti fare meglio”.

Adesso vi aspetta il Lecce, che sensazioni avete?

“Ora l’obiettivo è vincere, non ce l’abbiamo ancora fatta dopo 9 partite. È un momento difficile, ora dobbiamo solo vincere”.