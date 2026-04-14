TMW Solet e Kristensen possono partire, l'Udinese guarda al futuro: occhi su Hadzimujovic

L'Udinese guarda al futuro e ha messo nel mirino Ahmed Hadzimujovic, centrale serbo classe 2007 che a 18 anni gioca stabilmente nella prima squadra del Novi Pazar, compagine di prima divisione serba. Considerato uno dei talenti più promettenti dei campionati balcanici, si tratta di un calciatore di 190 centimetri che ha attratto in Serbia diversi scout, tra cui quelli di Brentford, Red Bull Salisburgo e, per l'appunto, quelli dell'Udinese.

L'arrivo di Hadzimujovic in casa Udinese potrebbe legarsi a diverse situazioni in uscita. La squadra friulana reduce dalla vittoria per 3-0 a San Siro contro il Milan è infatti alle prese con una delle migliori stagioni degli ultimi anni, è tornata a mettere in vetrina tanti calciatori interessanti e tra questi anche due difensori finiti nel mirino di diverse big, ovvero Omar Soler e Thomas Kristensen. Entrambi con una valutazione non inferiore ai 20 milioni di euro, questi due centrali di piede destro questa estate - dinanzi all'offerta giusta - potrebbero partire e a quel punto lasciare slot liberi per nuovi acquisti.

Per transfermarkt, portale specializzato, oggi Hadzimujovic ha una valutazione di 1.5 milioni di euro. Ma trattasi di una valutazione che potrebbe facilmente lievitare dinanzi a un'asta internazionale. Il suo è un profilo che si inserisce perfettamente nelle strategie di mercato dell'Udinese, strategie di cui anche recentemente ha parlato Gianluca Nani, attuale Group Technical Director del club: "A gennaio abbiamo ingaggiato due giovani di grande talento, Juan Arizala e Branimir Mlacic. Entrambi erano in contatto con i top club. Non possiamo competere offrendo più soldi, ma i giovani sanno che all'Udinese o al Watford hanno la possibilità di giocare. Noi troviamo talenti, miglioriamo la loro qualità e poi spesso passano ai giganti. Un lavoro per entrambe le parti".