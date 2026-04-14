Serie A, la Top 11 della 32ª giornata: brillano gli interisti ma il migliore è Malen
Questa la Top 11 della 32ª giornata di Serie A. Il mattatore è Donyell Malen, che ha aperto il turno con una splendida tripletta nell'anticipo del venerdì sera fra Roma e Pisa. 10 reti in 12 partite per l'olandese, senza se e senza ma il miglior acquisto della finestra invernale di mercato di Serie A. Questo il nostro 4-3-1-2 che vede una forte componente dell'Udinese: 4 i giocatori friulani, protagonisti nell'incredibile 0-3 sul campo del Milan.
David de Gea (Fiorentina) 7.5
Denzel Dumfries (Inter) 8
Gleison Bremer (Juventus) 7
Oumar Solet (Udinese) 7
Robin Gosens (Fiorentina) 7
Jurgen Ekkelenkamp (Udinese) 7.5
Nicolò Barella (Inter) 7.5
Arthur Atta (Udinese) 7.5
Nicolò Zaniolo (Udinese) 7.5
Donyell Malen (Roma) 8.5
Marcus Thuram (Inter) 8
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SERIE A - 32ª GIORNATA
Roma - Pisa 3-0
3', 43' e 52' Malen
Cagliari - Cremonese 1-0
63' Esposito
Torino - Hellas Verona 2-1
6' Simeone (T), 38' Bowie (H), 50' Casadei (T)
Milan-Udinese 0-3
27' aut. Bartesaghi, 37' Ekkelenkamp, 71' Atta
Atalanta - Juventus 0-1
48' Boga
Genoa - Sassuolo 2-1
18' Malinovskyi, 57' Koné, 84' Ekuban
Parma - Napoli 1-1
1' Strefezza (P), 60' McTominay (N)
Bologna - Lecce 2-0
26' Freuler, 90' + 2 Orsolini
Como - Inter 3-4
36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 45' e 49' Thuram (I), 58' e 72' Dumfries (I), 89' rig. Da Cunha (C)
Fiorentina - Lazio 1-0
28' Gosens
CLASSIFICA
1. Inter 75
2. Napoli 66
3. Milan 63
4. Juventus 60
5. Como 58
6. Roma 57
7. Atalanta 53
8. Bologna 48
9. Lazio 44
10. Udinese 43
11. Sassuolo 42
12. Torino 39
13. Genoa 36
14. Parma 36
15. Fiorentina 35
16. Cagliari 33
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
11 reti: Paz e Douvikas (Como)
10 reti: Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 33ª GIORNATA
Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)
Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)
Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)
Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)
Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)
Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)
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