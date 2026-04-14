Focus TMW Serie A, la Top 11 della 32ª giornata: brillano gli interisti ma il migliore è Malen

Questa la Top 11 della 32ª giornata di Serie A. Il mattatore è Donyell Malen, che ha aperto il turno con una splendida tripletta nell'anticipo del venerdì sera fra Roma e Pisa. 10 reti in 12 partite per l'olandese, senza se e senza ma il miglior acquisto della finestra invernale di mercato di Serie A. Questo il nostro 4-3-1-2 che vede una forte componente dell'Udinese: 4 i giocatori friulani, protagonisti nell'incredibile 0-3 sul campo del Milan.

David de Gea (Fiorentina) 7.5

Denzel Dumfries (Inter) 8

Gleison Bremer (Juventus) 7

Oumar Solet (Udinese) 7

Robin Gosens (Fiorentina) 7

Jurgen Ekkelenkamp (Udinese) 7.5

Nicolò Barella (Inter) 7.5

Arthur Atta (Udinese) 7.5

Nicolò Zaniolo (Udinese) 7.5

Donyell Malen (Roma) 8.5

Marcus Thuram (Inter) 8

- - -

SERIE A - 32ª GIORNATA

Roma - Pisa 3-0

3', 43' e 52' Malen

Cagliari - Cremonese 1-0

63' Esposito

Torino - Hellas Verona 2-1

6' Simeone (T), 38' Bowie (H), 50' Casadei (T)

Milan-Udinese 0-3

27' aut. Bartesaghi, 37' Ekkelenkamp, 71' Atta

Atalanta - Juventus 0-1

48' Boga

Genoa - Sassuolo 2-1

18' Malinovskyi, 57' Koné, 84' Ekuban

Parma - Napoli 1-1

1' Strefezza (P), 60' McTominay (N)

Bologna - Lecce 2-0

26' Freuler, 90' + 2 Orsolini

Como - Inter 3-4

36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 45' e 49' Thuram (I), 58' e 72' Dumfries (I), 89' rig. Da Cunha (C)

Fiorentina - Lazio 1-0

28' Gosens

CLASSIFICA

1. Inter 75

2. Napoli 66

3. Milan 63

4. Juventus 60

5. Como 58

6. Roma 57

7. Atalanta 53

8. Bologna 48

9. Lazio 44

10. Udinese 43

11. Sassuolo 42

12. Torino 39

13. Genoa 36

14. Parma 36

15. Fiorentina 35

16. Cagliari 33

17. Cremonese 27

18. Lecce 27

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

11 reti: Paz e Douvikas (Como)

10 reti: Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 33ª GIORNATA

Sassuolo - Como (17 aprile, ore 18.30, DAZN)

Inter - Cagliari (17 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Udinese - Parma (18 aprile, ore 15, DAZN)

Napoli - Lazio (18 aprile, ore 18, DAZN)

Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)

Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)

Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)

Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)

Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)

Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)