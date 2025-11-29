Udinese, Solet: "Tre punti che ci servivano dopo due sconfitte, avanti così"

L'Udinese ritrova i tre punti: al Tardini fanno festa i friulani, vittoriosi per 2-0 sul Parma. Oumar Solet è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida, queste le sue parole:

Oumar, che partita è stata?

“Penso che sia stata una partita molto importante per noi. Siamo arrivati con determinazione, e ora andiamo a casa con tre punti. E’ tutto quello che ci serviva dopo due sconfitte di fila, dobbiamo andare avanti così ogni settimana”.

Cos’è successo sul calcio di rigore? Hai spiegato alla panchina che Zemura non stavi per tirare ma stavi difendendo Davis dalla pressione:

“Lo sapevo, conosco i miei compagni e abbiamo già preparato tutto in allenamento. La panchina era un po’ preoccupata, ma sapevo già che Davis è il primo tiratore e fortunatamente ha segnato, e ora siamo tutti felici”.