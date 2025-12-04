Udinese, Solet dopo il ko con la Juve: "Gara dura ma ciò che non uccide rende più forte"
Oumar Solet, difensore francese dell'Udinese, attraverso i suoi profili social, torna sulla sconfitta subita da bianconeri con la Juventus in Coppa Italia. La squadra di Spalletti si è imposta 2-0 ed il difensore dell'Udinese commenta così la prestazione della sua squadra:
"Contro la Juventus partita dura, ma andiamo avanti e concentriamoci sulla prossima partita in casa". Inoltre, ha aggiunto anche: "Ciò che non uccide, rende più forte".
Juventus-Udinese 2-0 - Il tabellino della gara
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti (11' st Locatelli), Kelly; Cambiaso, Miretti (29' st Conceiçao), Koopmeiners, Cabal (29' st Joao Mario); McKennie, Yildiz (39' st Zhegrova); David (29' st Openda). A disp.: Scaglia, Mangiapoco, Adzic, Kostic, Thuram, Rouhi, Pedro Felipe. All.: Spalletti
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Solet (36' st Kristensen), Palma; Ehizibue, Zarraga (14' st Miller), Lovric, Atta (26' st Ekkelenkamp), Zemura; Zaniolo (14' st Bravo), Buksa (26' st Gueye). A disp.: Nunziante, Okoye, Padelli, Goglichidze, Bayo, Kabasele, Camara, Modesto. All.: Runjaic
Arbitro: Fourneau
Marcatori: 23' aut. Palma (J), 23' st rig. Locatelli (J)
Ammoniti: Palma (U)
