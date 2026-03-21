Sollievo per Leao, Scamacca salta la Nazionale, Modric può rinnovare: le top news delle 13

Buone notizie in casa Milan, brutte notizie in casa Atalanta. Sul fronte rossonero, la risonanza magnetica eseguita oggi da Rafael Leao ha escluso la presenza di lesioni e, nonostante il forfait nella gara delle prossime ore col Torino, non comprometterà dunque la ripresa delle attività del giocatore dopo la sosta. Leao dovrebbe comunque partire per il Portogallo per un check con lo staff medico della Nazionale portoghese, viste le amichevoli a stretto giro contro Messico e Stati Uniti.

Non c'è pace invece per Gianluca Scamacca, che ha riportato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. Il classe 1999 ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo, la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale. L'ex Sassuolo salterà la gara di domani contro il Verona e gli impegni della Nazionale italiana.

Occhio poi alla situazione rinnovi. La storia d'amore tra Luka Modric e il Milan potrebbe continuare. Non è passato inosservato, infatti, l'incontro di giovedì sera tra Igli Tare e il fuoriclasse croato. Nulla di formale, una semplice apericena nel cuore di Milano: una chiacchierata per rinsaldare ancora di più il rapporto tra i due, iniziato alla grande a giugno quando Tare andò a Zagabria per convincere Modric a scegliere il Milan, e per rende ancora più concreta la possibilità che l'ex Real giochi agli ordini di Allegri anche nella prossima stagione. Per lui è pronto un annuale da 4,5 milioni più bonus anche se i soldi sono l’ultimo aspetto nella questione. Luka deve soltanto decidere se proseguire la sua carriera dopo il Mondiale, ma filtra ottimismo.