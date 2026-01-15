Solo bei gol al Bentegodi: al 29' Odgaard completa la rimonta del Bologna sul Verona
Rimonta completata per il Bologna al Bentegodi: Dominguez scappa alle spalle di Unai Nunez ricevendo un lungo lancio dalle retrovie, poi serve al limite Odgaard che è chirurgico nel battere Montipò con un sinistro all'angolino, di prima intenzione. Al 29' Verona-Bologna sono sull'1-2.
L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
