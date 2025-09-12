Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Solo gol in trasferta per Soulé: "Non so perché, ma non vedo l'ora di segnare davanti ai tifosi"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 21:53Serie A
di Niccolò Righi

Si è tenuto questo pomeriggio, a Roma, un evento Adidas che ha coinvolto l'attaccante dei giallorossi Matias Soulé. Queste le parole rilasciate dall'argentino, che si è soffermato anche nella voglia di segnare davanti ai suoi tifosi, visto che per ora lo ha fatto solo in trasferta: "Ci penso tanto, spero possa arrivare il più presto possibile. Non so perché ho segnato solo in trasferta, ma riuscirci con i nostri tifosi sarebbe bellissimo. Non vedo l’ora di farlo".

Sul suo ruolo: preferisce esterno, come ha fatto qualche volta lo scorso anno, o dietro la punta come ora?
"Adesso mi sto trovando bene in campo. Come hai detto, prima facevo l’esterno, quindi è stata una questione di abitudine e adattamento. Ora mi trovo molto bene e spero di crescere ancora di più".

Per questa stagione si sente di potersi caricare la Roma sulle spalle e diventare un leader tecnico della squadra?
"Ovviamente spero di fare il meglio per i miei compagni, aiutare in tutte le fasi. L’importante è vincere ogni partita e portare più punti possibile. Speriamo di raggiungere i nostri obiettivi".

