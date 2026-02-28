Sommer: "Non era facile dopo il Bodo, ma una grande squadra si vede in questi momenti"

Le parole di Yann Sommer, portiere dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Genoa: "Non è mai semplice giocare una partita in Serie A, era importante dopo la sconfitta contro il Bodo ed era dura. Abbiamo fatto molto bene oggi, abbiamo visto che possiamo fare ancora meglio. Abbiamo fatto una bella partita".

C'era paura dopo l'uscita dalla Champions che cambiasse qualcosa in campionato?

"Paura e dubbi mai, abbiamo giocato contro una squadra come il Bodo che ha fatto due grandi partite e siamo usciti però mentalmente non è facile. Ma una grande squadra si vede in questi momenti, il grande obiettivo era fare una grande partita oggi e lo abbiamo fatto".

Dopo il Mondiale per Club vi aspettavate questo campionato?

"Prima della stagione non penso tanto, una stagione è lunga e vado sempre passo per passo. Lo abbiamo fatto anche come squadra, adesso abbiamo una classifica interessante ma mancano ancora undici partite. E' una partita importante il derby".