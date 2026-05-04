TMW Sorpasso Manchester United per Ederson dell'Atalanta. Affare da circa 50 milioni

Il Manchester United ha grande interesse per Ederson da Silva, centrocampista dell'Atalanta. I Red Devils hanno osservato l'evoluzione della stagione del brasiliano e nelle ultime settimane i contatti hanno avuto un'accelerata. È il principale nome per rinforzare la mediana che saluterà il connazionale Casemiro e l'accesso in Champions League - oltre a un fatturato straordinario - può permettere un'estate di grandi colpi.

Così Ederson può andare via per una cifra intorno ai 50 milioni, da capire se comprensivi di bonus oppure no. Perché anche l'Atletico Madrid - che si è mosso concretamente a gennaio, ma l'Atalanta non lo voleva cedere - arriverebbe sopra i 40, mentre i Red Devils vogliono rilanciare. In questo momento c'è quindi stato un sorpasso da parte loro, seppur la struttura dell'affare non è ancora definita. Le prossime settimane saranno decisive.

Ederson del resto aveva già un accordo di principio con l'Atletico Madrid per uno stipendio superiore ai 4 milioni di euro. I rapporti fra l'Atalanta e l'Atletico Madrid sono ottimi, ma c'è da ravvisare che John Murtough - che attualmente collabora con l'Atalanta - è l'ex direttore sportivo proprio del Manchester United. Il brasiliano quindi saluterà Bergamo, ma l'assegno in arrivo sarà molto importante e con una plusvalenza parecchio alta.