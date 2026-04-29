Ederson vuole andare via dal Fenerbahce: il portiere avrebbe chiesto una ricca buonuscita

La stagione del Fenerbahce si sta trasformando in un disastro. Dopo la sconfitta nel derby e l'esonero di Domenico Tedesco, è scoppiato il caso Ederson. Il portiere brasiliano, arrivato in estate con grandi aspettative dopo l’esperienza al Manchester City, è finito rapidamente sotto accusa per prestazioni altalenanti e diversi episodi decisivi in negativo.

Con il campionato ormai nella fase finale e il distacco dalla capolista Galatasaray salito a sette punti, la situazione è diventata sempre più tesa. Le recenti polemiche legate alla sconfitta nel derby e il cartellino rosso rimediato dal portiere hanno ulteriormente acceso il dibattito interno, alimentando voci di frizioni nello spogliatoio. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, Ederson avrebbe chiesto la risoluzione anticipata del contratto. Nello specifico, il giocatore avrebbe avanzato una richiesta economica di circa 22 milioni di euro per liberarsi dai due anni ancora previsti dal suo accordo con il club turco. Una cifra che rappresenterebbe, secondo le indiscrezioni, la condizione principale per avviare qualsiasi trattativa di separazione.

Dalle stesse fonti emerge inoltre che il portiere non sarebbe disposto a rinunciare a nessuna delle proprie spettanze economiche residue, puntando a ottenere il massimo compenso possibile in caso di addio. Sul suo futuro incombe anche l’interesse di club dell’Arabia Saudita, con l’Al Hilal in prima fila. Arrivato per circa 11 milioni di euro, Ederson ha finora collezionato 35 presenze ufficiali con la maglia del Fenerbahçe, subendo 35 gol. Numeri che, uniti alle difficoltà di rendimento, hanno alimentato forti critiche sulla sua stagione e aperto scenari di separazione sempre più concreti. Il club, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda.