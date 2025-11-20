Monza, Bianco: "Tra vecchia e nuova proprietà sono stato scelto due volte"

Paolo Bianco, allenatore del Monza capolista in Serie B, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Si parte dal percorso della squadra, dopo un'estate difficile per il cambio di proprietà del club: "Il tempo necessario per far diventare squadra un gruppo di valore dipende dai giocatori. La differenza la fanno loro, dalla voglia che hanno di seguirti".

Un esempio?

"Keita. Non mi andava bene come si allenava. Ora sì. Mi ha detto che sono stato bravo. No, gli ho risposto: io non sono cambiato rispetto all’inizio. Ho fatto quello che andava fatto come persona, non come allenatore. Lui è stato bravo. Mi sarei comportato così in qualsiasi altra circostanza, non perché sono l’allenatore del Monza".

Com’è la nuova proprietà?

"Un gruppo dirigenziale perfetto con cui lo scambio di idee e di dati è continuo. E poi io sono stato scelto due volte: da Galliani, Bianchessi e Floccari prima, da Baldissoni, Burdisso e Vallone poi. E il feeling attuale c’era anche nelle prime 6 giornate quando ne abbiamo perse 2".

I valori sono elevatissimi…

"Allenare questo gruppo è più facile, ci sono giocatori forti. Se mentalmente sono pronti, è ancora più semplice. I margini ci sono sempre e per tutti. Il mio timore è che la squadra si accontenti, ma i ragazzi mi stanno dimostrando il contrario. Non ci possiamo più permettere di abbassare il livello, abbiamo preso una strada e dobbiamo percorrerla forte. Il difficile è mantenere il livello: guardate Sinner e Alcaraz...".

Sei vittorie di fila non sono un caso.

"Tutto ha un senso nella vita. La casualità e le coincidenze non esistono. E la scaramanzia è per uomini che vogliono aggrapparsi a qualcosa che non c’è".