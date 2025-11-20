Per Zirkzee resta il problema sulle commissioni, ma la Roma ha una strategia

La Roma ha accelerato con decisione verso Joshua Zirkzee, convinta di trovarsi davanti a un’opportunità che non può permettersi di ignorare. Il profilo dell’attaccante olandese è tornato con forza sul tavolo di Trigoria, scrive il Corriere dello Sport, stavolta non come un’ipotesi vaga, ma come una trattativa reale, sostenuta da contatti concreti e dall’interesse dichiarato del giocatore, che conosce bene il campionato italiano e non ha mai nascosto di apprezzarlo. L’idea di rientrare in Serie A per lavorare con Gasperini lo affascina, soprattutto perché gli garantirebbe spazio e continuità in un momento decisivo della stagione. Il suo obiettivo è chiaro: tornare protagonista per conquistarsi un posto al Mondiale. Per questo ha già fatto capire di essere favorevole al trasferimento.

A complicare il quadro, però, rimane il nodo delle commissioni: elevate, e potenzialmente in grado di rallentare un’operazione che la Roma vuole chiudere solo se davvero sostenibile. I giallorossi, si legge, dovranno ora discutere con il Manchester United, evitando soluzioni che non li tutelino. Un semplice prestito non è un’opzione e l’idea è quindi un prestito con diritto di riscatto, così da valutare l’attaccante e tenersi un margine di scelta. Se gli inglesi dovessero opporsi, la Roma è pronta a rilanciare con un obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions, formula che verrebbe finanziata proprio dagli introiti europei.

L’accordo con Zirkzee è pronto, resta da sistemare quello con lo United e con gli agenti. La Roma entra nella trattativa con fiducia, determinazione e la volontà di cogliere un’occasione che potrebbe cambiare la stagione.