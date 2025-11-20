Denis Zakaria, plusvalenza juventina al Monaco. Solo quindici presenze a Torino

Quindici partite con la maglia della Juventus e un gol, in otto mesi. È lo score di Denis Zakaria, arrivato a gennaio del 2022 a Torino dietro il pagamento di 8,6 milioni di euro e sacrificato sull'altare delle plusvalenze. NEll'estate successiva è stato il Chelsea a prenderlo in prestito (senza riscattarlo, stagione molto negativa la sua), mentre il Monaco lo fa nel 2023 acquistandolo per 20 milioni di euro, dopo che il suo impatto non era poi stato così male in bianconero.

Uno dei tanti calciatori che, nell'ultimo periodo, si sono avvicendati alla Juve. Non facendo né bene né male, ma senza l'impatto che forse avrebbero sperato i vertici, considerato che Zakaria era uno dei possibili svincolati più interessati d'Europa. Benissimo, invece, con il Monaco, dove gioca da due stagioni ed è anche capitano.

In estate ci sono stati diversi accostamenti ai club dell'Arabia Saudita, in particolare con l'Al Ahli. Dopo giorni di speculazioni, ecco che il Monaco ha voluto escludere una sua partenza direttamente con un comunicato ufficiale. "In seguito alle numerose notizie pubblicate sui media negli ultimi giorni, non permetteremo al capitano Denis Zakaria di andarsene prima della fine del mercato, in quanto recentemente è stato oggetto di interesse da parte di un club saudita". Oggi Denis Zakaria compie 29 anni.