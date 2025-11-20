Forlì, Mandrelli: "Il primo obiettivo è la salvezza, ma abbiamo tanta voglia di arrivare ai playoff"

Archiviata la traumatica sconfitta contro il Campobasso, il Forlì prepara la delicata trasferta di sabato sul campo della Pianese. Il terzino classe 2004 Nicola Mandrelli, dalla colonne de Il Resto del Carlino, il momento della squadra.

Cosa servirà già da sabato contro la Pianese?

"Dobbiamo tornare a essere compatti e fare risultato. È fondamentale".

L’anno scorso sei stato uno dei protagonisti della promozione. Com’è vivere una stagione con meno minuti?

"Non è stato facile. Ho fatto 33 presenze e 2 gol, ora invece ho giocato poco. Però i miei compagni di reparto stanno facendo benissimo. Io mi alleno sempre per mettere in difficoltà il mister."

Come stai vivendo la tua prima vera stagione nei professionisti?

"È molto stimolante. Il campionato è più complicato sotto tanti aspetti, ma essere in Serie C è bello e motivante."

Chi vedi favorita nel girone B?

"Secondo me è un campionato molto aperto. Arezzo, Ravenna e Ascoli stanno facendo molto bene e possono sembrare avanti, ma quando abbiamo affrontato Arezzo e Ravenna ce la siamo giocata a viso aperto."

Qual è l’obiettivo del Forlì?

"Il primo obiettivo è salvarci. Ma abbiamo tanta voglia di arrivare ai playoff: sarebbe un’occasione per tutti, soprattutto per chi è al primo anno nella categoria."