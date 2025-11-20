Esclusiva TMW Qui Romania, Becali: "L'Italia sarebbe favorita al 65%, speriamo di non incontrarla"

Oggi alle 13 si terrà il sorteggio dei playoff per il Mondiale 2026. Fra le quattro possibili squadre che l'Italia potrebbe incontrare della quarta fascia, c'è anche la Romania.

Il noto agente rumeno Giovanni Becali, che rappresenta svariati calciatori della Nazionale rumena, si augura di incontrare un'altra rivale rispetto all'Italia. Queste le sue parole a TuttoMercatoWeb.com.

Come vedrebbe il sorteggio Italia-Romania per la semifinale?

"La favorita sarebbe l'Italia in un ipotetico scontro con la Romania. Al di fuori di quell'1-0 ottenuto dopo il vostro Mondiale vinto, non vi abbiamo più battuti. Poi la Romania ha dei valori e potrebbe fare una sorpresa agli azzurri. Bisogna notare una cosa sugli azzurri, però...".

Cosa?

"L'Italia, per dire, ha 4-5 giocatori titolari nell'Inter, che ha giocato due finali di Champions in tre anni. Non possiamo mettere in discussione davvero l'Italia per la qualificazione".

A che percentuale sarebbero le due squadre?

"Direi che il pronostico sarebbe 65% a 35% per l'Italia. La speranza per la Romania c'è sempre, abbiamo anche giocatori che hanno militato in Italia come Man e Mihaila".

Contro la Norvegia si è vista una certa paura fra gli azzurri.

"Contro la Norvegia dopo il primo tempo pensavo che facesse altri 2 o 3 gol nella ripresa per mettere paura ai rivali. Poi son caduti. Diciamo così: speriamo di non incontrarci (ride, n.d.r.)".

Il suo assistito Mihaila, come sta andando?

"Mihaila sta facendo bene. Nella partita persa contro la Bosnia Erzegovina penso sia stato fra i pochi a salvarsi. Anche Dennis Man ha avuto la chance di fare il 2-0. Ma la Bosnia è una bestia nera. I nostri ragazzi non sono più giovani promesse, ora possono dimostrare maturità di essere fra le squadre per andare al Mondiale".

Lei non segue più Man, ma che ne pensa della sua affermazione in Olanda?

"Non è più un ragazzo e ora è un giocatore maturo. Spero che al PSV possa fare la differenza e puntare ad un altro trasferimento ancora, facendo un ulteriore passo in avanti, lo meriterebbe".

Sul trasferimento di Mihaila dal Parma al Rizespor?

"Ora è in Turchia, dove sta facendo bene. Guadagna più di quanto non guadagnasse a Parma, ma l'importante è che stia bene, che giochi e che possa fare bene, aiutando la squadra. Hanno pagato soldi veri per averlo dal Parma e sta a lui dimostrare di aver meritato l'investimento".

Il prossimo rumeno ad affermarsi in Serie A chi sarà?

"Ștefan Baiaram, ala in forza all'U Craiova, classe 2002. Gioca esattamente come Man: è destro, gioca a sinistra. Ne ho già parlato con diverse squadre italiane, è il giocatore più in forma del campionato rumeno. Gol e assist nell'ultima partita della Romania: va bene che giocava contro il San Marino, ma in quell'acquazzone non era facile comunque".

Può arrivare in Serie A già a gennaio?

"Può essere. Un vero atleta, alto, che come Man parte largo e si accentra per tirare".