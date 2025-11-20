Ursino sulla Serie B: "Occhio al Frosinone di Alvini, il Bari ha tutto per risollevarsi"

"Ho vissuto il sogno della mia vita. Il calcio è la mia famiglia", così l'ex Direttore Sportivo del Crotone e del Cosenza Giuseppe Ursino intervistato dal Corriere dello Sport: "Pronto a tornare in campo? Sono sempre pronto, ma mi vedrei più come consulente. Dopo tanti anni di calcio penso di poter dare ancora molto con la mia esperienza".

La B conserva la sua vocazione: palestra per giovani e attenzione ai territori. Che idea si è fatto dell’attuale torneo?

"È bello come sempre: intrigante e difficile. Può succedere sempre di tutto. Le favorite? Direi Monza, Venezia, Modena, Palermo. E occhio al Frosinone, guidato da un vero signore come Alvini. Il Monza ha una rosa super: ora che i giocatori hanno accettato la categoria e ne conoscono le insidie, possono tornare subito in massima serie. Il Modena gioca molto bene e questo fa la differenza. Il Venezia, quando troverà continuità, potrà vincere tanto: ha un allenatore che incide come Stroppa, che ha vinto anche a Crotone. Il Palermo non ha espresso il suo potenziale, ma con quella società potrà raggiungere grandi obiettivi".

Bari e Catanzaro, invece?

"Il Bari è stato costruito per arrivare almeno ai playoff. È in difficoltà, ma la proprietà, il ds Magalini e il tecnico Caserta hanno tutte le capacità per risollevarsi. Il Catanzaro negli ultimi due anni ha realizzato un piccolo capolavoro. Ha puntato sui giovani, giustamente, per sostenibilità. L’obiettivo dev’essere mantenere la B: sono fiducioso".