Mattia Felici, il nuovo bomber del Cagliari: poteva finire al Venezia, ma l'affare è saltato

Mattia Felici è rimasto a Cagliari e ora, in compagnia di Belotti (ko per il ginocchio e fuori a lungo), è il miglior goleador rossoblù. L'ala sinistra italiana, classe 2001, finora ha trovato due gol ma pesantissimi in stagione: il primo a Parma per chiudere il match 2-0, l'ultimo in ordine cronologico la rete del pari per suggellare la rimonta epica sul Verona. Al netto di un Caprile formato superman.

Eppure un punto d'oro strappato dalla banda di Pisacane, mentre da Felici - secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - ci si aspettando ancora grandi progressi, nonostante la buona base di partenza tra corsa, abilità sotto porta e capacità di spingere la squadra. Ma spunta un retroscena curioso e inerente al mercato a proposito del giocatore romano di 24 anni: era tutto fatto per un suo trasferimento al Venezia (retrocesso in B).

Stando a quanto riferito dal quotidiano romano, in Laguna avevano trovato un accordo con il Cagliari per ingaggiare Felici, salvo poi il dietrofront. Molto è dipeso dal peso contrattuale offerto all'esterno offensivo, in pratica lo stesso ingaggio che percepiva nel club sardo. Dunque il ragionamento è stato immediato, scendere di categoria non avrebbe avuto granché senso e ora in rossoblù sta già ricoprendo un ruolo importante. In un club che lotta per rimanere in Serie A.