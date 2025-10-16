Idee chiare per Matias. Soulé al Messaggero: "Scelgo la Roma e l'Argentina a vita"

Il quotidiano Il Messaggero oggi in edicola in prima pagina rilancia un'intervista di Matias Soulé, che ha già le idee chiare non solo per il presente ma anche per il futuro. L'attaccante argentino ha giurato amore eterno alla Roma, dove si è praticamente rilanciato dopo una stagione vissuta tra alti e bassi. Un'iniezione di fiducia dovuta anche all'arrivo di Gian Piero Gasperini, che ha praticamente valorizzato ancor di più il giovane calciatore romanista.

Se da un lato Soulé vede solo la Roma come club, dall'altro non ha alcun dubbio guardando alla Nazionale. L'attaccante infatti ha rivelato come per lui sia un onore essere accostato all'Italia ma alla fine ha dichiarato di sentirsi argentino al 100%. Per questo motivo, optare per l'Italia rispetto all'Argentina sarebbe piuttosto strano per Soulé.

Nel frattempo la Roma si prepara al big match contro l'Inter, attesa all'Olimpico nella sfida prevista sabato sera. Soulé ovviamente risponderà presente con i nerazzurri provando a incrementare il proprio score. L'argentino ha disputato tutti e sei gli incontri della Roma, che vanta già 15 punti grazie a 5 vittorie conquistate. Soulé invece ha confezionato 2 assist e firmato 3 reti in campionato, dove ha punito prima il Pisa e poi Verona e Fiorentina.