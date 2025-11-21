Soviero e il rapporto con gli allenatori: "Mazzarri scarso, Gasperini prima donna"

"Se mi partivano i cinque minuti non ce ne era per nessuno, ero fatto così, non mi pento di nulla. Però sono finito ai margini del pallone solo per colpa mia, non sono mai sceso a compromesso". Inizia così la lunga intervista concessa da Salvatore Soviero, ex portiere fra le altre di Genoa, Salernitana, Venezia, Crotone e Reggina. "Tanti mi conoscono più per il gesto fatto a Del Piero che per le mie parate e questo mi dispiace".

Soviero, partiamo da qui. Lei in un Reggina-Juventus si toccò l’orecchio insultando Del Piero. Ne avete mai parlato? In molti le diedero dell’omofobo…

"In questi anni ho letto davvero tante cazzate. So che Alessandro l’ha presa sul ridere. Oggi verrei arrestato in campo, anche per questo ho smesso. C’è un perbenismo esagerato, non si può più dire nulla"

Passiamo agli allenatori. Ha litigato con molti di loro: Gasperini?

"L’ho avuto a Crotone, si incazzava se insultavo i tifosi avversari. 'Mi carica mister', gli dicevo. Non gli importava. Per lui sporcava l’immagine del club. Trovo sia un buon allenatore, che da sempre ha problemi con i giocatori di personalità. È carattere. Lui è un po’ una prima donna…".

Mazzarri?

"Scarso come calciatore e come allenatore. Pensi che la sera venivano tutti a controllare se fossi in camera, cercando un pretesto per mandarmi via. Mazzarri ha sempre provato a mettermi contro il presidente Foti e i miei compagni".

Gliel’ha mai detto?

"Certo. Una volta mi chiamò in una stanza perché gli servivo e dovevo giocare. Io gli dissi che non lo rispettavo ma mi sarei messo comunque a disposizione".