Pablo Marí all'Al Hilal, il saluto alla Fiorentina: "Anno intenso, uscirete dal momento difficile"

Addio alla Fiorentina e alla Serie A per Pablo Marí: il difensore spagnolo è infatti ufficialmente da qualche ora un nuovo giocatore dell'Al Hilal, in Arabia Saudita, dove sarà allenato dal tecnico italiano Simone Inzaghi.

Lo stesso Mari ha voluto salutare la Fiorentina attraverso un post su Instagram, nel quale si legge: Cara tifoseria viola, è arrivato il momento di salutarci. Ho avuto l’onore di far parte della vostra storia per un anno: un anno intenso, che porterò sempre con me. Sarò per sempre uno di voi e sono profondamente grato per il trattamento straordinario che ho ricevuto dal club, dalla città e da tutti voi tifosi, che fin dal primo giorno avete fatto sentire a casa me e la mia famiglia. Grazie di cuore per avermi dato il privilegio di indossare la maglia della Fiorentina e di vivere in una città meravigliosa come Firenze".

Prosegue e conclude così Mari nella sua lettera social: "Negli ultimi mesi abbiamo sofferto insieme, perché nel calcio, come nella vita, non sempre le cose vanno come vorremmo. Ma conosco bene il gruppo che lascio e so quanto impegno, professionalità e dedizione ci siano da parte dei miei compagni e di tutte le persone che lavorano per questo club. Per questo sono certo che, con il vostro sostegno incrollabile, la Fiorentina saprà uscire da questo momento difficile. Da oggi sarò un tifoso in più, anche da lontano, e continuerò a sostenere una squadra che porterò sempre nel cuore. Grazie ancora per tutto l’affetto. Forza viola".