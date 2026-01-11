Il Verona complica la vita alla Lazio: al 45' risultato fermo sullo 0-0 al Bentegodi

Termina il primo tempo allo stadio Bentegodi: ancora 0-0 fra Hellas Verona e Lazio. Una gara fino a qui giocata su un sostanziale equilibrio. Tre le occasioni per la Lazio (con Isaksen e Noslin nella stessa azione e nel finale con Romagnoli), una per il Verona (con Bradaric).

Isaksen e Noslin vicini al vantaggio, Giovane si accende

Sarri lancia subito titolare Taylor in mediana, Zanetti ripropone Giovane dal primo minuto. Al 5' taglio di Isaksen, Valentini prima si addormenta, poi recupera immolandosi davanti a Montipò per salvare il tiro dell'attaccante, Noslin non riesce a ribadire in testa da due passi, mandando alto il pallone (ostacolato da Bella-Kotchap). Amnesia a parte il Verona parte determinato. Orban pesca l'inserimento di Giovane, il cui tiro è smorzato efficacemente da Gila. Giovane si accende e va via a destra, il suo cross basso è deviato da Romagnoli sui piedi di Bradaric, che perde però l'attimo per concludere da ottima posizione.

Bella-Kotchap salva su Isaksen, Provedel su Bradaric

L'intensità del Verona nella riagressione e la capacità di chiudere gli spazi provoca qualche difficoltà nella manovra della Lazio. La partita procede con un sostanziale equilibrio nella prima mezz'ora e con ritmi non elevatissimi. Buona l'imbucata di Vecino al 35' per Isaksen (perso da Valentini), che prima di calciare a botta sicura viene anticipato in maniera provvidenziale dalla scivolata di Bella-Kotchap. Al 41' ecco il primo tiro del Verona nello specchio: altra sgasata di Giovane a destra, altro passaggio al centro deviato sul sinistro di Bradaric, che stavolta conclude bene, trovando il bel riflesso di Provedel. Nel finale Romagnoli colpisce di testa dal cuore dell'area sugli sviluppi di un calcio di punizione, mandando alto.