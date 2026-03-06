Il derby si avvicina, La Gazzetta dello Sport titola: "L'Inter rivuole Barellik"
L'Inter si augura di ritrovare il vero Nicolò Barella al momento del bisogno e in un grande appuntamento come il Derby di Milano, dove indosserà anche la fascia da capitano vista l'assenza per infortunio di Lautaro Martinez. La Gazzetta dello Sport si concentra oggi in prima pagina proprio sul centrocampista sardo, di certo non alla sua miglior stagione in carriera: "L'Inter rivuole Barellik - titola la rosea -. Derby scudetto, la super sfida di centrocampo. Chivu ha bisogno del vero Nicolò. fermare Rabiot per chiudere il campionato".
Sempre a centro pagina spicca il box dedicato al Milan di Massimiliano Allegri, secondo il quotidiano vicino al rinnovo di contratto con il club rossonero: "Sempre più Allegri. Max, il progetto continua: pronti rinnovi e aumento. Il Milan prepara il futuro".
Infine trovano spazio anche la giornata di Serie A al via oggi con Napoli-Torino ("Napoli per la Champions, Torino per la risalita") e il flop Openda in casa Juventus ("Juve e il caso Openda. Un suo gol costa 44 milioni").
Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 6 marzo:
18.30 Schalke 04-Arminia Bielefeld (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO
20.30 Bayern-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT UNO
20.45 Napoli-Torino (Serie A) - DAZN, DAZN 1
20.45 PSG-Monaco (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO
20.45 La Louviere-Anversa (Campionato belga) - DAZN 21.00 Osasuna-Maiorca (Liga) - DAZN
21.00 Wolverhampton-Liverpool (FA Cup) - DAZN
21.15 Famalicao-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN
