Lois Openda è un vero flop. E presto per la Juventus scatterà l'obbligo di riscatto

Un'altra partita senza segnare. Un'altra prestazione largamente insufficiente per un calciatore che quasi sei mesi dopo il suo arrivo ha tutto per essere etichettato come uno dei più grandi flop della storia recente della Juventus. Lois Openda, in campo dal primo minuto sabato sera allo Stadium contro il Como, è stato ancora una volta tra i peggiori in campo. Il suo pallonetto senza forza né pretese tentato al 22esimo è probabilmente la fotografia migliore della stagione e della partita. Un altro cinque in pagella per un calciatore da quando è sbarcato a Torino ha la media di un gol ogni 500 minuti.

Già, perché Openda fino a questo momento ha collezionato 31 presenze tra campionato e Coppe. Non tutte dal primo minuto certo, ma comunque mille minuti malcontati e giocati che hanno prodotto solo due reti. Un rendimento decisamente deludente per un calciatore che è sbarcato in Italia il primo settembre per 3.3 milioni di euro di prestito oneroso. Un attaccante che presto verrà riscattato.

Openda è infatti arrivato dal Red Bull Lipsia in prestito con obbligo di riscatto condizionato al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. La condizione per far scattare l'obbligo però nel caso del belga è piuttosto semplice: serve che la Juventus chiuda il campionato tra le prime dieci squadre in classifica. Un obiettivo per il quale, nonostante gli ultimi risultati negativi, manca davvero poco: a quel punto il club bianconero acquisterà il calciatore per 40,6 milioni oltre ad oneri accessori per 1.7 milioni. Farà suo il cartellino di un attaccante che quasi certamente in estate sarà di nuovo sul mercato. Che non sarà di semplice sistemazione.