Spalletti e le difficoltà Juve sui piazzati: "Ci sono tanti particolari. Thuram? Super intelligente"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Benfica, il tecnico bianconero Luciano Spalletti si è soffermato su alcune difficoltà della sua squadra sulle palle inattive e su come lavorare per ovviarvi: "È chiaro che un po' di caratteristiche strutturali possono aumentare e diminuire. ma ho visto passare dei palloni a 5 cm dalla testa, a 30 cm dal piede, una palla che non è stata giocata con efficacia. Ci sono stati molti particolari che hanno girato le spalle. Poi dobbiamo fare delle analisi approfondite e con coerenza. Quello che dice Bremer è giusto e dobbiamo aumentare sempre le qualità per fare gol. Noi dobbiamo essere a conoscenza di cose nuove e anticipare sempre qualcosa. Adesso la differenza è giocare negli spazi stretti, essere precisi e adesso purtroppo contano queste cose qui. Dobbiamo essere abituati a esplorare cose differenti".

Questa squadra è matura?

"Io chiedo di avere più conoscenze, Thuram è già intelligente, super intelligente. Sta bene nel contesto della nostra squadra, ha qualità ancora non tutte sfruttate e potrebbe essere preso come esempio a quello che è lo specchio della nostra squadra. La squadra ha potenzialità che non sa ancora andare a sfruttare fino in fondo, siamo sulla buona strada e questa è la soluzione per la tipologia della nostra squadra. Si va avanti con fiducia".

La conferenza stampa di Spalletti.